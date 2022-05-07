Медработникам поликлиник Удмуртии помогут побороть стресс

Ижевск. Удмуртия. Врачам и медсестрам поликлиник Удмуртии помогут побороть стресс и усталость. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Чтобы избежать профессионального выгорания из-за большого объема работы, для медработников поликлиник организовали программу выходного дня «Антистресс». Она включает в себя тренинг с психологом и расслабляющие процедуры.

По словам первого замминистра здравоохранения Удмуртии Елены Сычевой, на участковую службу ложится самая большая нагрузка в период подъема заболеваемости.

«Особенно сильно мы ощутили это в феврале этого года, в пик заболеваемости штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», когда количество пациентов на приеме увеличилось в десятки раз. Такая нагрузка приводит к профессиональному выгоранию, потере интереса к работе. Данная программа направлена, в первую очередь, на психологическую поддержку медицинских работников, формированию способов управления стрессовыми ситуациями», - отметила Сычева.

Планируется, что программа будет действовать в течение всего 2022 года.