В Удмуртию с рабочим визитом приедет главный неонатолог России Дмитрий Иванов

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию посетит главный неонатолог Минздрава Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Рабочая поездка профессора Дмитрия Иванова в Удмуртию состоится 5 мая. Его визит осуществляется по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Вместе с неонатологом прибудут и другие специалисты: главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, замглавврача реанимации, анестезии и неонатологии Алексей Яковлев.

В ходе поездки делегация проведёт совещание с главными врачами и иными специалистами, которые оказывают помощь роженицам и детям в Удмуртии. Участники рассмотрят вопросы организации в республике родовспомогательной службы, работу с детьми, чьё лечение требует высокотехнологичной помощи, а также лечение пациентов в федеральных клиниках.

Отмечается, что в Удмуртии на текущий день живёт 338 тыс. детей в возрасте до 18 лет. За 2021 год в регионе на свет появились 14,2 тыс. детей, за I квартал 2022 года — 3,2 тыс. детей.

Напомним, ранее совет главврачей Удмуртии начал аудит хирургических служб в больницах республики. Прошедший в конце апреля выезд специалистов провёл комплексный аудит оказания помощи по профилю «хирургия, онкология и оказание хирургической помощи детям» в Сарапульской городской больнице.

Целью аудита является совершенствование оказания медицинской помощи. Пациенты смогут получать её оперативнее и своевременнее. В ходе проверок специалисты оценивают укомплектованность и квалификацию персонала, парк и загруженность оборудования, качество оказания медицинской помощи. По итогам аудита будет разработан стратегический план развития хирургической службы в республике на пять лет и рекомендации по каждому учреждению.