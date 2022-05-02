Совет главврачей начал аудит хирургической службы больниц Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Совет главных врачей Удмуртии по поручению республиканского министерства здравоохранения начал аудит хирургической службы лечебных учреждений региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Первая выездная проверка состоялась 21 апреля в ГКБ №2 Ижевска, 27 апреля проведён комплексный аудит оказания помощи по профилю «хирургия, онкология и оказание хирургической помощи детям» в Сарапульской городской больнице.

В составе комиссий — руководители и специалисты профильных учреждений и кафедр Ижевской государственной медицинской академии.

«Целью является совершенствование оказания медицинской помощи. Для пациентов это значит оперативность и своевременность оказания хирургической помощи, выбор эффективных и щадящих методов хирургического вмешательства, а значит быстрое восстановление здоровья. В планах совета провести оценку деятельности хирургической службы во всех бюджетных учреждениях», — сообщил председатель совета главврачей Удмуртии, главный врач ГКБ №9 Ижевска Роман Конев.

Он пояснил, что в ходе аудита специалисты оценивают укомплектованность и квалификацию персонала, парк и загруженность оборудования, качество оказания медицинской помощи. По итогам аудита будет разработан стратегический план развития хирургической службы в республике на пять лет и рекомендации по каждому учреждению.

Очередная проверка хирургической службы состоится 6 мая в ижевской ГКБ №9.

Напомним, Совет главных врачей при Минздраве Удмуртии создали в начале апреля. С инициативой вышли сами руководители районных, городских и республиканских медицинских организаций.