В Удмуртии выявили 44 новых случая коронавируса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В ковид-центры за сутки доставили 36 человек. Из тех, кто лечится в стационарах, 20 человек находятся в тяжёлом состоянии, включая 5 пациентов на ИВЛ.

В числе заболевших: 6 детей возрастом до 14 лет и 14 пенсионеров.

В поликлиниках Удмуртии под медицинским наблюдением находятся 2 751 жителей Удмуртии.

За сутки выздоровели 50 человек, скончалась одна женщина 87 лет.

Кроме того, вакцинацию прошли 697 386 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 556 522. Повторную вакцинацию прошли 147 681 жителей.