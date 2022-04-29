Из ковидариев Удмуртии выписали после выздоровления ещё 49 человек

Ижевск. Удмуртия. В ковид-центры Удмуртии за сутки госпитализировали ещё 31 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в пятницу, 29 апреля.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 2 764 человека. 49 человек выписали после выздоровления.

Также за отчётные сутки скончались две женщины. Им было 55 и 61 год.

Новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии выявили 48. В числе заболевших пятеро детей до 14 лет и 19 жителей республики старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 802 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 161 265 человек выздоровели, 4 017 человек умерло.

Вакцинировались в республике 697 210 человек.