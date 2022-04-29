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Из ковидариев Удмуртии выписали после выздоровления ещё 49 человек

09:25, 29 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
Из ковидариев Удмуртии выписали после выздоровления ещё 49 человек
09:25, 29 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
369
0

Новых случаев заражения — 48, госпитализировать пришлось 31 человека.

Ижевск. Удмуртия. В ковид-центры Удмуртии за сутки госпитализировали ещё 31 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в пятницу, 29 апреля.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 2 764 человека. 49 человек выписали после выздоровления.

Также за отчётные сутки скончались две женщины. Им было 55 и 61 год.

Новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии выявили 48. В числе заболевших пятеро детей до 14 лет и 19 жителей республики старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 802 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 161 265 человек выздоровели, 4 017 человек умерло.

Вакцинировались в республике 697 210 человек.

09:25, 29 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус