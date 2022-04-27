Первая РКБ в Удмуртии празднует столетие

Ижевск. Удмуртия. Первая Республиканская клиническая больница Удмуртии отмечает сто лет работы. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Больница в 1922 году работала как областная, в ней трудились 8 врачей и 25 медицинских работников. Стационар вмещал 120 коек. Сейчас в учреждении работают около 1,8 тыс. человек. Развёрнуто около 1 тыс. коек, на которых ежегодно лечение проходят более 32 тыс. человек. В год Первая РКБ проводит 26 тыс. операций, при этом каждую 8-ю выполняют с использованием эндоскопической аппаратуры.

Кроме того, перинатальный центр больницы считается одним из лучших в Приволжском федеральном округе. За время его работы здесь родились 47 тыс. детей. На территории учреждения также работает региональный сосудистый и травматологический центры, внедряются новые технологии оказания помощи.

На базе РКБ №1 существует Республиканский центр экстренной медицинской помощи. Это связующее звено между медицинскими учреждениями Удмуртии и профильными центрами. Специалисты РЦЭМП осуществляют более 2 тыс. выездов в год, чтобы оказать экстренную помощь. С 2019 года здесь работает санитарная авиация. Врачи на вертолётах осуществили 500 вылетов.

Вместе с тем РБК №1 не только лечит, но и учит: на основе больницы работают девять кафедр и два курса Ижевской государственной медицинской академии.

Специально для специалистов и ветеранов учреждения в ДК «Аксион» прошёл праздничный концерт. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, выступая перед медработниками, сказал, что на базе Первой РКБ открыли отделения для помощи болеющим коронавирусом. За это время в больнице вылечились 400 пациентов с ковидом, а лаборатория выполнила за два года более 370 тыс. исследований, увеличив свою мощность в 12 раз.

«Все эти успехи были бы невозможны без высокого профессионализма, любви к своему делу и непоколебимому желанию помочь ближнему, которые присущи каждому из вас», — заявил глава регионального кабмина.

К поздравлениям присоединились глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и первый зампред Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, которая ранее 11 лет возглавляла учреждение.