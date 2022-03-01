Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

В Удмуртии скончались 14 пациентов с ковидом

09:20, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии скончались 14 пациентов с ковидом
09:20, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
255
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#заболевание\n#пациент\n#вакцинация
Фото: twenty20.com
255
0

За сутки диагноз подтвердился у 1 110 граждан.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались 14 человек с подтвержденным ковидом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

За минувшие сутки было проведено 4 789 тестов на коронавирус, 1 110 из них оказались положительными. В числе заболевших 93 ребенка до 14 лет и 189 пожилых людей. В ковид-центры поступили 116 пациентов.

Всего в поликлиниках под наблюдением врачей находится 23 579 человек. В ковид-стационарах в тяжелом состоянии лежат 1 080 заболевших, 254 пациента тяжело переносят болезнь, 55 из них на ИВЛ.

От коронавирусной инфекции вылечились 3 241 человек. 14 пациентов скончались. Среди них 5 мужчин были в возрасте от 55 до 92 лет, и 9 женщин от 64 до 93 лет.

За время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 692 836 человек. Из них 545 957 граждан получили второй компонент, а 118 636 поставили прививку с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Ревакцинировались 121 403 жителя региона.

09:20, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
255
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#заболевание\n#пациент\n#вакцинация