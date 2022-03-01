В Удмуртии скончались 14 пациентов с ковидом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались 14 человек с подтвержденным ковидом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

За минувшие сутки было проведено 4 789 тестов на коронавирус, 1 110 из них оказались положительными. В числе заболевших 93 ребенка до 14 лет и 189 пожилых людей. В ковид-центры поступили 116 пациентов.

Всего в поликлиниках под наблюдением врачей находится 23 579 человек. В ковид-стационарах в тяжелом состоянии лежат 1 080 заболевших, 254 пациента тяжело переносят болезнь, 55 из них на ИВЛ.

От коронавирусной инфекции вылечились 3 241 человек. 14 пациентов скончались. Среди них 5 мужчин были в возрасте от 55 до 92 лет, и 9 женщин от 64 до 93 лет.

За время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 692 836 человек. Из них 545 957 граждан получили второй компонент, а 118 636 поставили прививку с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Ревакцинировались 121 403 жителя региона.