Шаркан. Удмуртия. Шарканская районная больница в 2021 году получила 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В больницу поступили 4 автомобиля санитарного транспорта и автомобиль скорой помощи. Транспорт был закуплен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Транспорт пришел как раз вовремя — машины очень востребованы для работы с ковид-пациентами. В конце января-начале февраля 2022 года в районе регистрировалось по 100 новых случаев коронавируса. Выезжать приходилось и в самые отдаленные уголки района, ежедневно каждая машина проезжала по 100-150 километров, чтобы добраться до каждого пациента», — поделилась главный врач Шарканской районной больницы Ирина Семенова.

Также она отметила, что сейчас в автопарке находятся 6 санитарных машин и 5 автомобилей скорой помощи. Все они оборудованы современной медицинской техникой, в них более комфортно и безопасно, кроме того машины мощнее и имеют хорошую проходимость.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в 2022 году больница получит еще 2 санитарных автомобиля «Лада Ларгус». Всего в региональные больницы в текущем году поступит более 100 автомобилей.