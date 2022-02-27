Хирургическое отделение Глазовской межрайонной больницы начало принимать пациентов после капремонта

Глазов. Удмуртия. Хирургическое отделение Глазовской межрайонной больницы начало принимать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Осенью 2021 года в стационаре больницы начался капитальный ремонт, на который ушло 67,5 млн рублей из республиканского бюджета.

На первом этапе заменены все 547 окон лечебного корпуса Глазовской больницы и проведен капремонт хирургического отделения. Были сформированы документы на ремонт шахт лифтов, замену и установку лифтового оборудования.

«Я работают в больнице с 1985 года, и такого большого ремонта у нас не было ни разу. Конечно, и врачи, и пациенты очень довольны. В отделении появилось новое современное оборудование и мебель, функциональные кровати, кнопки вызова медперсонала для каждого пациента, что особенно важно в послеоперационный период. Раньше в палатах не было потолочного освещения, и в вечернее и ночное время очень сложно было провести необходимый осмотр и процедуры. Сейчас все это сделано», — прокомментировал заведующий хирургическим отделением Глазовской межрайонной больницы Леонид Шушпанов.

На втором этапе в больнице заменят лифты и обновят другие отделения. В 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, больница получит новый аппарат УЗИ для женской консультации и один флюорограф.