В Удмуртии уменьшается число болеющих коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки число выздоровевших после коронавируса почти на 1 тыс. превысило количество заболевших. К утру 23 февраля выявлено 1 887 новых случаев ковида, выписку поучили 2 832 человека. В числе зараженных 320 детей в возрасте до 14 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.

За минувшие сутки в Удмуртии в ковид-центры поступило 168 пациентов. Всего в специализированных отделениях сейчас находятся 1 090 жителей региона, из них 299 – в тяжелом состоянии, 65 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

15 пациентов не перенесли заболевание, скончались пожилые люди от 67 до 93 лет.

На домашнем лечении в связи с легким течением заболевания остаются 30 019 жителей Удмуртии.

По данным на утро среды, в республике вакцинацию прошли 691 352 жителя, 543 912 завершили курс прививок. За ревакцинацией обратились 118 854 человека.