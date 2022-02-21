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Врачи Удмуртии спасли месячного ребёнка с двусторонним поражением лёгких

17:40, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Врачи Удмуртии спасли месячного ребёнка с двусторонним поражением лёгких
17:40, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
297
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#дети
Фото: unsplash.com
297
0

Две недели он находился в реанимации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спасли младенца, у которого выявили 40% поражения лёгких. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Ребёнку было 25 дней, когда он с положительным мазком на коронавирус оказался в Глазовской районной больнице. Поражение лёгких превысило 40% с обеих сторон.

Позже ребёнка перевезли в Ижевск, где он продолжил лечение в Республиканской детской клинической больнице. Две недели пациент находился в реанимации, в том числе 10 дней на ИВЛ.

Сейчас состояние ребёнка стабилизировали, его вместе с матерью перевели в отделение неонатологии. Там он продолжит лечение и пройдёт реабилитацию.

Напомним, ранее врачи Удмуртии спасли жизнь 4-месячному ребёнку из Воткинска. Из-за коронавируса у него начались судороги, а сатурация достигала 80% при норме 97-99%.

17:40, 21 февраля, 2022
Андрей Бирюков
297
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#дети