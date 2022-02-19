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Еще 165 жителей Удмуртии госпитализировали с COVID-19

09:22, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Еще 165 жителей Удмуртии госпитализировали с COVID-19
09:22, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1635
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#вакцинация\n#статистика\n#коронавирус
Фото: vk.com/rt_russian
1635
0

Скончались 15 человек.

Ижевск. Удмуртия. 165 больных отправили в ковид-центры Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что с учетом распространения легкой формы заболевания, этот показатель является более важным для оценки эпидемиологической ситуации.

В то же время общее количество новых выявленных случаев коронавируса на утро 19 февраля составило 3 055, что является новым антирекордом. Заразились, в частности, 513 детей до 14 лет и 432 жителя старше 65 лет.

Скончались 15 больных в возрасте от 61 до 93 лет.

Выписаны из больниц в связи с выздоровлением 1 068 пациентов.

09:22, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1635
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#вакцинация\n#статистика\n#коронавирус