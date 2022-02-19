Еще 165 жителей Удмуртии госпитализировали с COVID-19

Ижевск. Удмуртия. 165 больных отправили в ковид-центры Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что с учетом распространения легкой формы заболевания, этот показатель является более важным для оценки эпидемиологической ситуации.

В то же время общее количество новых выявленных случаев коронавируса на утро 19 февраля составило 3 055, что является новым антирекордом. Заразились, в частности, 513 детей до 14 лет и 432 жителя старше 65 лет.

Скончались 15 больных в возрасте от 61 до 93 лет.

Выписаны из больниц в связи с выздоровлением 1 068 пациентов.