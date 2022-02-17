В Удмуртии выявили ещё 2955 случаев заражения коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 195 человек. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил оперштаб республики. В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 38 543 человека.

После выздоровления в республике за сутки выписали 1 004 человека.

Новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии — 2955. В числе заболевших 577 детей до 14 лет и 432 гражданина старше 65 лет. 14 человек скончались. Мужчинам было 63, 71, 75, 82, 83, 83, 88, 89 лет. Женщинам было 73, 76, 77, 82, 84, 84 года.

Таким образом, всего на 17 февраля в Удмуртии зарегистрировали 126 351 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 93 234 человека выздоровели, 3 621 человек умер.

Вакцинировались в республике 690 445 человек.