В 2022 году в районные больницы Удмуртии поступит 11 единиц нового оборудования

Ижевск. Удмуртия. Для 8 районных больниц Удмуртии в 2022 году закупят 11 единиц тяжелого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Флюорографы, маммографы и рентгенографы приобретут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

За последние 2 года увеличилось количество средств, выделяемых на отрасль здравоохранения. В 2021 году из бюджета республики выделили более 16 млрд рублей. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» было предусмотрено 4,2 млрд рублей с учетом всех источников финансирования.

За это время в республике было построено 88 ФАПов, открыты 10 антикоагулянтных кабинетов. Также в минувшем году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения УР» на 1,1 млрд рублей было закуплено 123 единицы автотранспорта, установлено 48 единиц тяжелого оборудования и проведены капремонты в нескольких районных медорганизациях.

По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, в планах на 2022 год, помимо закупки нового оборудования, приобрести 105 автомобилей и в 20 медорганизациях провести капитальный ремонт.

«Даже в таких сложных условиях наши медицинские организации продолжают создавать комфортные условия для пациентов. Так, две поликлиники Ижевска – это городская поликлиника №2 и детская городская поликлиника № 8 - подтвердили статус поликлиник федерального образца. С сентября 2021 года в республике запущен уже третий симуляционный центр в Можгинском филиале Республиканского медицинского колледжа, где будущие специалисты оттачивают свои навыки», — отметила Эльвира Пинчук.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса выявились скрытые проблемы и усугубились очевидные: нехватка медперсонала, низкий уровень коммуникаций и информатизации, недостаточная мобильность и эффективность системы здравоохранения. Именно эти проблемы будут усиленно решаться в текущем году.

Напомним, что дефицит врачей планируют сократить к концу 2022 года на 30%.