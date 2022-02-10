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Служба скорой помощи Удмуртии ежедневно принимает более 1600 вызовов

14:52, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Служба скорой помощи Удмуртии ежедневно принимает более 1600 вызовов
14:52, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
274
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#врачи\n#скорая помощь
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
274
0

К пациентам ездят 126 бригад.

Ижевск. Удмуртия. Количество скорых ковид-бригад увеличили до 24 в Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Это сделали для более оперативного оказания медицинской помощи жителям региона. Каждый день региональная служба скорой помощи принимает более 1600 вызовов и каждый пятый из них по поводу коронавируса и ОРВИ.

На сегодняшний день в республике оказывают скорую помощь 126 бригад, в которые входят 857 врачей и фельдшеров.

В эту волну в ковид-стационары поступают меньше людей. За минувшие сутки из всех вызовов скорой госпитализация понадобилась только в 5% случаев. 

Напомним, что по данным регионального оперштаба на 10 февраля в ковид-стационары попали 202 пациента.

14:52, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
274
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#врачи\n#скорая помощь