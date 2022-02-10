Служба скорой помощи Удмуртии ежедневно принимает более 1600 вызовов

Ижевск. Удмуртия. Количество скорых ковид-бригад увеличили до 24 в Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Это сделали для более оперативного оказания медицинской помощи жителям региона. Каждый день региональная служба скорой помощи принимает более 1600 вызовов и каждый пятый из них по поводу коронавируса и ОРВИ.

На сегодняшний день в республике оказывают скорую помощь 126 бригад, в которые входят 857 врачей и фельдшеров.

В эту волну в ковид-стационары поступают меньше людей. За минувшие сутки из всех вызовов скорой госпитализация понадобилась только в 5% случаев.

Напомним, что по данным регионального оперштаба на 10 февраля в ковид-стационары попали 202 пациента.