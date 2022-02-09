Среди вакцинированных от коронавируса в Удмуртии заболели 2 624 человека

Ижевск. Удмуртия. Среди заболевших коронавирусом в Удмуртии чуть более 2 процентов составляют привитые граждане. С начала пандемии после полного курса вакцинации от COVID-19 вирус подтвердился у 2 624 человек. Такие данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Напомним, на 9 февраля в Удмуртии зарегистрировано 104 759 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. С прививкой «Гам-КОВИД-Вак» заболели 2 054 человека (0,43%), с «ЭпикВакКороной» – 547 (0,98%), с «КовиВак» – 23 человека (0,39%). После вакцинации «Спутник Лайт» заразились 479 человек (0,40%).

И добавим, с начала прививочной кампании в республику поступило 985 972 дозы вакцины. Полный курс прививок прошли 538 848 жителей республики, однократной вакциной «Спутник Лайт» привиты 118 048 человек.