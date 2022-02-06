Ещё 1 635 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ещё 1 635 новых случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии. Как сообщил оперштаб республики, в числе заболевших 410 детей до 14 лет и 184 человека старше 65 лет.

За последние сутки в Удмуртии в ковид-центры госпитализировали 153 человека. С учётом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Также за отчётные сутки в республике выписали после выздоровления 1 041 человека. Шесть человек умерло. Женщинам было 43, 74, 86, 91, 92, 92 года.

687 524 человека всего вакцинировали. Из них 538 246 получили второй компонент. 117 916 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт. 104 251 человек прошли ревакцинацию.

Таким образом, всего на 6 февраля в Удмуртии зарегистрировали 98 598 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 81 125 человек выздоровели, 3 530 скончались.

Вакцинировались в республике 687 524 человека.