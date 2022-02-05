За сутки в Удмуртии с коронавирусом госпитализировали 255 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 601 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В числе заболевших: 275 детей до 14 лет и 179 граждан старше 65 лет.

В ковид-центры за сутки доставили 255 человек. Из тех, кто лечится в стационарах, 31 пациент подключён к аппарату ИВЛ.

В поликлиниках Удмуртии под медицинским наблюдением находятся 33 722 человека.

За сутки выздоровели 1 001 человек, 4 скончалась: женщины 70-71 года и мужчины 76-89 лет.

Кроме того, вакцинацию прошли 687 524 жителя Удмуртии. Второй компонент получили 538 246. При этом 117 916 человек привились «Спутником Лайт». Ревакцинацию прошли 104 251 жителей.