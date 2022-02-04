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Омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснил в Удмуртии штамм «дельта»

17:35, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснил в Удмуртии штамм «дельта»
17:35, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
2115
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА "Сусанин"
2115
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Впервые его выявили в республике 20 января.

Ижевск. Удмуртия. Омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснил в Удмуртии дельта-штамм. Об этом сообщила в соцсетях вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук после проведения совместной с руководителем территориального управления Роспотребнадзора по республике Натальей Матюшиной противоэпидемической комиссии в пятницу, 4 февраля.

Напомним, в регионе первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили 20 января 2022 года. Также сообщалось, что пик нового штамма в Удмуртии придётся на первую половину февраля.

При этом на федеральном уровне Роспотребнадзор отметил, что в России могут отказаться от карантина для контактировавших с больными, так как это малоэффективная мера при заражении «омикроном».

17:35, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
2115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус