Омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснил в Удмуртии штамм «дельта»

Ижевск. Удмуртия. Омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснил в Удмуртии дельта-штамм. Об этом сообщила в соцсетях вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук после проведения совместной с руководителем территориального управления Роспотребнадзора по республике Натальей Матюшиной противоэпидемической комиссии в пятницу, 4 февраля.

Напомним, в регионе первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили 20 января 2022 года. Также сообщалось, что пик нового штамма в Удмуртии придётся на первую половину февраля.

При этом на федеральном уровне Роспотребнадзор отметил, что в России могут отказаться от карантина для контактировавших с больными, так как это малоэффективная мера при заражении «омикроном».