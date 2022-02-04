В Удмуртии более половины новых случаев онкологической патологии выявляется на ранней стадии

Ижевск. Удмуртия. При онкологических заболеваниях более половины новых случаев злокачественных новообразований в Удмуртии выявляется на ранней стадии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В 2021 году в Удмуртии онкологическая патология была впервые выявлена у 5205 жителей республики, из них на ранних стадиях — в 54,7% случаев. Всего на данный момент на учёте с онкологическими заболеваниями в республике состоят 40 284 человека.

«Чаще всего злокачественные новообразования появляются в возрасте от 40 до 70 лет, но могут возникать и у более молодых людей. В нашей республике у мужчин в основном диагностируются злокачественные новообразования дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы и рак кожи. Надо отметить, что у женщин выявляемость новообразований выше, чем у мужчин, так как они более ответственно относятся к своему здоровью и чаще проходят обследования», — рассказала главный внештатный онколог Минздрава Удмуртии Светлана Зайцева.

В Удмуртии медицинская помощь по профилю «онкология» оказывается на трёх уровнях: в первичных онкологических кабинетах в городских и районных больницах, в центрах амбулаторной онкологической помощи, специализированная медицинская помощь в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

Напомним, центры амбулаторной онкологической помощи в Удмуртии впервые открылись в 2019 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас в республике действует семь таких центров. Там проводится первичная диагностика онкозаболеваний, противоопухолевая лекарственная и восстановительная терапия, оказывается паллиативная помощь, ведется диспансерное наблюдение за больными с онкологическими заболеваниями.

По мнению врачей, лишь в 20% появление злокачественных новообразований связано с генетической предрасположенностью, а в 80% — с образом жизни человека. Рака можно избежать, придерживаясь, в первую очередь, правильного питания и здорового образа жизни. Борьба с курением, отказ от других пагубных привычек, здоровое питание, нормированная физическая активность, проведение вакцинации против некоторых вирусных заболеваний (ВПЧ, вирусные гепатиты), избегание длительного пребывания в соляриях и под прямыми солнечными лучами, соблюдение режима труда и отдыха способны предотвратить появление многих форм злокачественных опухолей.