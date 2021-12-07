В Удмуртии за год провели более 11 тысяч исследований крови на риск возникновения тромбов

Данную процедуру проводят в городах и районах республики.

Ижевск. Удмуртия. За год работы антикоагулянтных кабинетов в Удмуртии провели 11,3 тыс. исследований крови. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Антикоагулянтные кабинеты предназначены для граждан, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, высокий риск тромбоза и клапанную патологию сердца. Также к пациентам таких кабинетов относят и тех, у кого имеется протез сердечного клапана.

В антикоагулянтной терапии нуждаются 30 тыс. жителей Удмуртии: на протяжении жизни им нужно принимать антикоагулянтные препараты, которые уменьшают свёртываемость крови, тем самым снижая риск образования опасных сгустков. Кроме того, пациентам постоянно необходимо измерять показатели свёртываемости — МНО. Все эти действия помогают избежать тромбоза и ослабить риски возникновения инфаркта или инсульта.

Главный внештатный кардиолог Удмуртии Сергей Помосов отметил, что раньше упомянутые процедуры занимали длительное время — 2-3 дня. Сначала больному нужно было посетить терапевта и взять направление на анализы, сдать их, а потом вернуться к врачу за результатами и курсом лечения. Открытие сети из двенадцати антикоагулянтных кабинетов позволило сократить процедуру до нескольких часов.

Сейчас антикоагулянтная терапия проводится на базе Республиканского клинико-диагностического центра, ГКБ №2, 4, 6, 8 и 9 в Ижевске, а также в Сарапульской городской и районной больницах, ГБ №1 и районной больницы в Воткинске, Глазовской межрайонной больнице и Можгинской РБ.