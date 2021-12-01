В больницах Удмуртии снова начали принимать пациентов для оказания плановой медицинской помощи

Также с 1 декабря возобновлена диспансеризация населения.

Ижевск. Удмуртия. В лечебницах Удмуртии снова приступили к оказанию плановой медицинской помощи. Более 5 месяцев больницы республики принимали только экстренных и неотложных пациентов, а также зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, плановых больных в стационарах Удмуртии перестали принимать с 28 июня. Такую меру приняли в связи с подъемом заболеваемости ковидом. Также было остановлено оказание первичной медико-санитарной помощи. К штатному режиму работы учреждения здравоохранения вернулись с 1 декабря.

Также в республике вновь можно пройти диспансеризацию. Для тех, кто переболел коронавирусом, предусмотрено углубленное обследование.

Записаться на прием к специалистам можно по телефону регистратуры, а также на портале Госуслуг.

В Министерстве здравоохранения напомнили: плановая форма подразумевает оказание медпомощи при проведении профилактических мероприятий, а также при заболеваниях и состояниях, не угрожающих жизни пациента и не влекущих ухудшения здоровья пациента.