Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид

В больницах Удмуртии снова начали принимать пациентов для оказания плановой медицинской помощи

17:30, 01 декабря, 2021
Андрей Поносов
В больницах Удмуртии снова начали принимать пациентов для оказания плановой медицинской помощи
17:30, 01 декабря, 2021
Андрей Поносов
193
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#медицинская помощь\n#коронавирус\n#лечение
Фото: vk.com/a.brechalov
193
0

Также с 1 декабря возобновлена диспансеризация населения.

Ижевск. Удмуртия. В лечебницах Удмуртии снова приступили к оказанию плановой медицинской помощи. Более 5 месяцев больницы республики принимали только экстренных и неотложных пациентов, а также зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, плановых больных в стационарах Удмуртии перестали принимать с 28 июня. Такую меру приняли в связи с подъемом заболеваемости ковидом. Также было остановлено оказание первичной медико-санитарной помощи. К штатному режиму работы учреждения здравоохранения вернулись с 1 декабря.

Также в республике вновь можно пройти диспансеризацию. Для тех, кто переболел коронавирусом, предусмотрено углубленное обследование.

Записаться на прием к специалистам можно по телефону регистратуры, а также на портале Госуслуг.

В Министерстве здравоохранения напомнили: плановая форма подразумевает оказание медпомощи при проведении профилактических мероприятий, а также при заболеваниях и состояниях, не угрожающих жизни пациента и не влекущих ухудшения здоровья пациента.

17:30, 01 декабря, 2021
Андрей Поносов
193
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#медицинская помощь\n#коронавирус\n#лечение
?>