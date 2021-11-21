В Воткинске создали условия для привлечения новых медработников

С начала сентября в медучреждения города пришли работать 7 молодых врачей.

Воткинск. Удмуртия. 7 молодых специалистов устроились на работу в медучреждения Воткинска с начала сентября. Таким образом муниципалитет выполняет принятую ранее дорожную карту по привлечению новых докторов, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Напомним, в июле 2021 года на совещании в правительстве Удмуртии глава региона Александр Бречалов указал на недостаток кадров в больницах республики. Было отмечено, что особенно сложная ситуация наблюдается в Воткинске, где обеспеченность врачами составила 54,8% — ниже, чем в среднем по республике. Муниципалитеты обязали улучшить условия для выпускников медицинских вузов и составить соответствующие дорожные карты по решению проблемы в течение года.

Как написал глава Воткинска Алексей Заметаев, городские власти приняли меры по привлечению молодых специалистов. В одном из домов по улице 1 Мая специально для врачей выделили квартиры. Градоначальник и его заместитель по социальным вопросам Жанна Александрова провели встречи с молодыми докторами, обсудили рабочие моменты. Новых жителей Воткинска пообещали обеспечить абонементами в культурные и спортивные учреждения города.

По словам Алексея Заметаева, для профессионального становления начинающих врачей в больницах Воткинска есть все необходимое. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило много современного оборудования. Техническое переоснащение в учреждениях здравоохранения города продолжится и в будущем. На месте работы за каждым молодым специалистом закрепили опытных наставников.

Среди молодых врачей, устроившихся в больницы Воткинска, есть терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, офтальмолог. Один из новых сотрудников сразу занялся лечением больных коронавирусной инфекцией, работает в «красной зоне». Двое новичков — уроженцы Киргизии и Казахстана. Все молодые специалисты органично влились в трудовые коллективы и уже заслужили благодарность пациентов, отмечают главврачи медучреждений города. Кроме того, в ближайшее время в одной из больниц Воткинска планируют принять молодого стоматолога, для него уже подготовили квартиру. Муниципальные власти сотрудничают с медицинскими вузами и приглашают новых сотрудников. При этом Алексей Заметаев напомнил, что сейчас в городе строится современная поликлиника, и ее тоже необходимо обеспечить специалистами.

Будущих врачей начнут готовить и на месте — в Воткинском лицее открыли медицинский класс, отметил градоначальник.