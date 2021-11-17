До конца 2021 года по программе «Земский доктор» в сельские больницы придут еще 20 врачей

За работу в сельской местности они получают дополнительные выплаты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают работать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

С начала 2021 года благодаря им на работу в сельскую местность устроились 44 врача и 17 средних медицинских работников. До конца текущего года планируется привлечь еще 20 врачей и 19 средних медработников.

За переселение и работу в сельской местности врачи получают выплаты 1,5 млн и 1 млн рублей, а фельдшеры — 750 тыс. и 500 тыс. рублей. Ранее только они получали дополнительные деньги, но с 2021 года в программе начали принимать участие акушерки и медицинские сестры.

Программа «Земский доктор» начала действовать в республике с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2018 года. Благодаря им за прошедшие годы в районные больницы пришли работать более 600 человек.

Также в Удмуртии для медиков, приехавших в республику для работы из других регионов, реализуется программа выплат. В 2021 году 17 врачей и две медсестры, которые устроились в больницах Глазова и Воткинска, получили 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно. До конца текущего года по этой программе планируется привлечь еще 17 врачей и 8 средних медицинских работников.