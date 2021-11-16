Более 600 человек за сутки выписали в Удмуртии после выздоровления от коронавируса

Заразились в республике ещё 382 человека.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 382 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Об этом сообщил оперштаб во вторник, 16 ноября.

В числе заболевших 15 детей, 88 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки 622 человека выписали после выздоровления. 20 летальных случаев. Женщинам было 50, 58, 62, 62, 64, 65, 67, 71, 73, 73, 77, 77, 84, 85, 87, 91 год. Мужчинам было 35, 72, 81, 91 год.

Таким образом, всего на 16 ноября в Удмуртии зарегистрировали 70 352 лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекции. 59 131 человек выздоровел, 3 081 человек умер.

Вакцинировался в республике 590 681 человек.