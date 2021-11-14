Ковид выявили еще у 389 жителей Удмуртии

Заметный рост заболеваемости фиксируют в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на лечение с коронавирусом поступило еще 389 пациентов. Среди вновь зараженных 28 детей и 89 пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Рост заболеваемости фиксируют в Ижевске. За последние сутки ковидом заболели 212 жителей столицы. Это на 6 случаев больше, чем было зарегистрировано на утро субботы, и на 16 - по сравнению с пятничными данными.

21 факт нового заражения выявлен в Можге, 20 – в Шарканском районе, в Воткинске и Воткинском районе заболели 18 и 17 жителей соответственно. 14 случаев коронавируса зафиксировано в Глазове, 13 – в Увинском районе, 12 – в Сюмсинском.

Для 11 пациентов заболевание закончилось летальным исходом. Среди умерших 6 женщин в возрасте от 58 до 89 лет. Мужчинам было от 44 до 76 лет.

Всего по данным на 14 ноября на лечении с подтвержденным коронавирусом находятся почти 9 тыс. жителей республики, состояние 432 из них врачи оценивают как тяжелое.

Вакцинацию от ковида в Удмуртии прошли уже 584 027 человек, 371 259 жителей прошли полный курс прививок. 104 036 человек поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».