Больницы Удмуртии получили 7 новых машин скорой помощи

Еще 13 спецавтомобилей прибудут до конца 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В больницы Удмуртии прибыло 7 новых машин скорой помощи. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Часть из них остались в службе скорой помощи Ижевска, а другие уже отправились в Глазов, Воткинск, Уву и Игру.

В автомобилях есть все необходимое оборудование: дефибрилляторы завода «Аксион», электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплексы подачи медицинских газов, кислородные ингаляторы.

В настоящее время в автопарке службы скорой помощи республики находятся 235 машин. 90% из них служат менее 5 лет.

До конца 2021 года республика получит еще 13 специализированных автомобилей. Также в текущем году в больницы Удмуртии поступило 111 единиц санитарного транспорта и еще 12 прибудут до конца года.