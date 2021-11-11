Из-за стабилизации эпидситуации в Удмуртии уменьшили количество ковид-коек

Помощь пациентам с ковидом или пневмонией продолжают оказывать в 21 больнице.

Ижевск. Удмуртия. В больницах Удмуртии уменьшили количество коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Это связано со снижением числа новых пациентов с коронавирусом и пневмонией. Коечный фонд сократился с 3980 до 3600 коек. Благодаря этому больше врачей смогут начать лечить пациентов с другими заболеваниями.

Количество коек уменьшили в Республиканской клинической инфекционной больнице, Городской клинической больнице №8, ГКБ №6, Глазовской межрайонной, а также Можгинской, Завьяловской и Киясовской районных больницах.

Ковид-центром перестал являться Республиканский госпиталь для ветеранов войн, в котором было развернуто 100 коек. Но необходимое количество мест все же будут поддерживать в резерве.

В настоящее время в 21 медицинской организации Удмуртии продолжают оказывать стационарную помощь 2586 пациентам с коронавирусом и пневмонией.