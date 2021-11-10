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В Удмуртии разработают единую форму для медотводов от ковид-вакцинации

08:30, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии разработают единую форму для медотводов от ковид-вакцинации
08:30, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#Минздрав Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Этим займётся Минздрав республики.

Ижевск. Удмуртия. Единую форму для медотводов от ковид-вакцинации разработает Минздрав Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время традиционного вечернего прямого эфира в соцсетях во вторник, 9 ноября.

«Что касается медотводов, в ближайшее время Минздрав Удмуртии разработает единую форму на срок до 30 дней и более 30 дней», — сообщил Бречалов.

Он пояснил, что если у человека имеются признаки простуды, повышена температура или обострились хронические заболевания, то в этом случае выдается медзаключение сроком до 30 дней. Все случаи медотвода на срок более месяца даёт иммунологическая комиссия. Оформление медицинского отвода проводится в день обращения.

«Но если для получения заключения необходимы дополнительные обследования, то срок получения будет зависеть от них», — заверил глава Удмуртии.

08:30, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
750
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#Минздрав Удмуртии
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