Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидемический порог на 32,6%

За последнюю неделю октября в регионе заразились почти 15 тыс. жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 32,6%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

За последнюю неделю октября ОРВИ заболели 14935 жителей Удмуртии, из них 7529 — дети до 14 лет. Среднереспубликанский показатель составил 981,3 случая заболевания на 100 тыс. населения.

Больше всего пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями выявили в Ижевске, Можге, Глазове и 14 сельских районах.

В 69% случаев заражаются жители городов, 31% — сельские жители.

С 25 по 31 октября в Ижевске заболели 6870 человек, из которых 3595 детей до 14 лет. Уровень заболеваемости в столице региона превышает эпидемический порог на 10%.