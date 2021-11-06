Ещё 507 жителей Удмуртии вылечились от коронавируса

Заболели 390 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 507 жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

390 человек заболели. В их числе 50 детей и 72 жителя пожилого возраста.

Больше всего положительных тестов выявили в Ижевске —180. Также диагноз подтвердился у 37 человек из Глазова, 28 — из Воткинска, 27 — из Увинского района, 26 — из Сарапула. По 16 заболевших оказалось в Можге и Вавожском районе, 11 — в Шарканском районе. В остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 8.

23 человека, заражённых коронавирусом, скончались. Среди них было 11 женщин возрастом от 57 до 96 лет и 12 мужчин от 41 до 88 лет.

В настоящее время в регионе 7 779 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 286 человек в состоянии средней степени тяжести, а 486 пациентов тяжело переносят болезнь.