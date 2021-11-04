Ещё 392 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

19 человек умерло за сутки.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших находятся 67 детей и 96 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки в республики 341 человека выписали после выздоровления. Скончалось 19 заражённых. Женщинам было 66, 79, 80, 82, 85, 86, 90, 98, 98 лет. Мужчинам было 57, 62, 64, 64, 65, 68, 68, 75, 78, 87 лет.

Таким образом, на 4 ноября в Удмуртии всего зарегистрировано 65 710 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 53 643 человека выздоровели, 2 882 умерли.

Вакцинировалось в республике 551 756 человек.