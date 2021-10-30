В Удмуртии за сутки коронаврусом заболели еще 397 человек

Вылечились от болезни 340 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились 397 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 72 детей и 105 пожилых людей.

Большинство заболевших находятся в Ижевске — 204 жителя, также инфекцию подхватили 29 человек их Игринского района, 27 — из Увинского района, 26 — из Можги, и 20 человек заболели в Сюмсинском районе. В остальных городах и районах республики число заболевших не превышает 13 пациентов.

340 человек выздоровели. Скончались 10 пациентов. Среди них было 5 женщин и 5 мужчин, все возрастом от 50 до 89 лет.

На сегодняшний день 516 606 человек прошли вакцинацию, из них 346 230 получили второй компонент. 96 908 жителей Удмуртии поставили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.