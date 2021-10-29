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Воткинская районная больница запросила в Русфонде бахилы, перчатки и респираторы

14:40, 29 октября, 2021
Юрий Абашев
Воткинская районная больница запросила в Русфонде бахилы, перчатки и респираторы
14:40, 29 октября, 2021
Юрий Абашев
440
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#больница
Фото: pixabay.com
440
0

Потребность измеряется в тысячах штук.

Воткинск. Удмуртия. Воткинская районная больница нуждается в средствах индивидуальной защиты для медицинского персонала. Об этом сообщает на странице Российского фонда помощи (Русфонд) в Instagram.

С приходом новой волны коронавируса в Русфонд поступило более десятка запросов о помощи от региональных больниц, испытывающих дефицит в оборудовании, тестах и средствах индивидуальной защиты. Среди обратившихся за помощью есть медучреждение из Удмуртии.

«Воткинской районной больнице <…> нужны высокие бахилы, перчатки, респираторы, противочумные костюмы. Потребности измеряются тысячами и даже десятками тысяч штук», — сообщает Русфонд.

Отмечается, что партнёры фонда уже начали откликаться на просьбы больниц.

14:40, 29 октября, 2021
Юрий Абашев
440
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#больница
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