Минздрав Удмуртии сообщил о графике работы больниц с 30 октября по 7 ноября

Медицинские организации будут открыты во все дни, кроме 31 октября и 4,7 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии раскрыл график работы медицинских организаций в выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Система здравоохранения в нерабочие дни продолжит оказывать помощь пациентам.

Поликлиники, стоматологии, амбулатории и ФАПы с 1 по 3 и 5 ноября работают в обычном режиме. 30 октября и 6 ноября врачи будут принимать пациентов с 08:00 до 14:00, а 31 октября, 4, 7 ноября — выходные дни.

Продолжат свою работу и пункты вакцинации против коронавирусной инфекции.

Поставить прививку в Центре общественного здоровья можно будет 30, 31 октября, 4, 6, 7 ноября — с 08:00 до 16:00, а 1, 2, 3, 5 ноября — с 08:00 до 19:00.

Пункт вакцинации по адресу Ижевск, Пушкинская, 157 будет работать 30 октября, 5,6 ноября — с 09:00 до 14:00 и 1, 2, 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 31 октября, 4 и 7 ноября являются выходными днями.