Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

Положительные тесты получили 378 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число заражений ковидом за сутки достигло 378. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших больше всего ижевчан — 167, среди районов в антилидерах Игринский — 42 случая. Также 27 новых зараженных оказалось в Воткинске, 19 — в Вавожском районе, 18 — в Можге, 15 —в Камбарском районе, 14 — в Сарапуле.

В Завьяловском районе положительные тесты получили 13 человек, в Увинском и Воткинском районах — 12, в Шарканском — 7, в Граховском и Красногорском — по 5. В Можгинском районе коронавирусную инфекцию подхватили 4 человека, в Алнашском, Дебесском и Балезинском — 3, в Малопургинском, Якшур-Бодьинском районах зарегистрировали еще по два заражения, а в Кезском, Кизнерском, Селтинском, Юкаменском, Ярском районах — по одному.

За сутки скончались 28 пациентов в возрасте от 41 до 94 лет. Выздоровел 221 житель Удмуртии.

Напомним, поставить прививку от коронавируса можно в своей поликлинике по месту жительства, а также в Центре общественного здоровья в Ижевске. Всего по Удмуртии работает 128 пунктов вакцинации.

Для получения консультации по вопросам лечения и диагностики заболевания можно звонить по номеру 8-800-100-24-47.