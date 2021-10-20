Исследования тестов на коронавирус в Удмуртии проводят 13 лабораторий

В работе задействовано более 200 специалистов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с февраля 2020 года по 19 октября 2021 года вирусологические лаборатории провели 1 886 474 исследования на covid-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Всего в регионе действует 13 вирусологических лабораторий, 3 из которых являются частными. В них работает более 200 человек. Специалистам удалось более чем в 2 раза превысить установленные минимальные значения исследований — 474 на 100 тыс. населения, когда как нижний порог составляет 200 на 100 тыс.