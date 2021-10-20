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Исследования тестов на коронавирус в Удмуртии проводят 13 лабораторий

08:30, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
Исследования тестов на коронавирус в Удмуртии проводят 13 лабораторий
08:30, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
110
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
110
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В работе задействовано более 200 специалистов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с февраля 2020 года по 19 октября 2021 года вирусологические лаборатории провели 1 886 474 исследования на covid-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Всего в регионе действует 13 вирусологических лабораторий, 3 из которых являются частными. В них работает более 200 человек. Специалистам удалось более чем в 2 раза превысить установленные минимальные значения исследований — 474 на 100 тыс. населения, когда как нижний порог составляет 200 на 100 тыс.

08:30, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
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