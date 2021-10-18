Пострадавший в авиакатастрофе парашютист из Ижевска проходит реабилитацию в РКБ Татарстана

Всего на лечении после падения самолёта со спортсменами остаются двое человек.

Казань. Татарстан. В Татарстане остаются на лечении двое пострадавших при крушении самолёта с парашютистами под Мензелинском. Один из пациентов — спортсмен из Ижевска Владимир Зеленин. Он находится на реабилитации в Республиканской клинической больнице Татарстана, расположенной в Казани. Ранее его состояние оценивалось как тяжёлое. Парашютисту провели сложную операцию. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Напомним, что в результате катастрофы, произошедшей 10 октября, погибли 16 человек, в том числе двое жителей Удмуртии. Выжили, но получили травмы шесть парашютистов.

На сегодняшний день лечение проходит ещё один пострадавший. Он находится в Больнице скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительной информации, причиной падения машины мог стать отказ одного из двигателей.