Среди жителей Удмуртии выявили еще 369 заболевших коронавирусом

В числе зараженных 52 ребенка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди больных ковидом произошло 35 летальных исходов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В числе зараженных 52 ребенка и 102 пенсионера старше 65 лет. Диагноз поставили 174 жителям Ижевска. 29 случаев заболевания выявили в Можге, 26 – в Воткинске, 14 – в Балезинском районе. По 13 фактов заражения зарегистрировано в Селтинском и Завьяловском районах, а также в Глазове.

Среди больных коронавирусом скончались 35 человек. Возраст умерших – от 38 до 89 лет.

Лечение от инфекции проходят 9,5 тыс. жителей республики, 606 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 215 человек выздоровели.

Вакцинацию прошли 434 578 человек. Из них 334 823 привились вторым компонентом. 61 372 жителя поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».