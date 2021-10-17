В Удмуртии коронавирусом заболели еще 368 человек

За последние сутки скончались 36 пациентов с ковидом.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирусом в Удмуртии заразились еще 368 человек. Среди них 26 детей и 134 человека старше 65 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 17 октября 175 новых случаев инфицирования выявили в Ижевске. Также среди заболевавших 31 житель Можги. 24 случая заражения выявлено в Воткинске, 21 – в Сарапуле, 19 – в Увинском районе, 15 - в Глазове. По 13 человек заболели в Шарканском и Селтинском районах.

Не снижается число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Смерть наступила у 13 мужчин и 23 женщин. Самой молодой из скончавшихся было 33 года, самому пожилому исполнилось 90 лет.

Сейчас лечение от ковида проходят почти 9,4 тыс. жителей региона, 636 находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки 526 человек выздоровели и покинули лечебные учреждения.

Число привитых достигло 434 578 человек, из них 334 823 прошли полный курс вакцинации. 61 372 граждан привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 58 682 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 2 476 с летальным исходом.