В Удмуртии ещё 361 человек заразился коронавирусом

Умерло за сутки 35 заражённых.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 361 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб республики в субботу, 16 октября.

Отмечается, что в числе заболевших 43 ребенка и 113 граждан старше 65 лет. Также за отчётные сутки из ковидариев Удмуртии выписали 342 человека после выздоровления. 35 летальных случаев. Женщинам было 59, 69, 81, 58, 84, 93, 82, 69, 69, 71, 49, 83, 84, 80, 93, 88, 93, 91, 91, 77 лет. Мужчинам было 70, 69, 76, 71, 70, 60, 66, 63, 77, 70, 64, 65, 80, 81, 42 года.

Таким образом, всего на 16 октября в Удмуртии зарегистрировали 58 314 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 46 851 человек выздоровел, 2 440 скончались. Вакцинировались в республике 434 578 человек.