В Удмуртии растет смертность среди больных коронавирусом

Самой молодой из умерших пациенток было 29 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь отмечен рост заболеваемости коронавирусом и смертности среди зараженных. За последние сутки в республике скончались 30 пациентов с ковидом, сообщает региональный оперативный штаб.

К утру понедельника в Удмуртии вновь обновился суточный антирекорд по заболеваемости, в республике выявили 315 новых случаев заражения. Среди заболевших 25 детей и 80 человек старше 65 лет.

Диагноз «коронавирус» поставили 139 жителям Ижевска, 40 случаев инфицирования выявили в Воткинске, 31 – в Можге, 21 - в Глазове, 20 – в Сарапуле.

Не перенесли заболевание 18 женщин и 12 мужчин. Самой молодой из скончавшихся было 29 лет, самому пожилому – 89.

На сегодняшний день лечение от коронавируса проходят почти 9,5 тыс. жителей республики, из них 615 находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинацию прошли 410 165 человек, 330 772 жителя поставили полный курс прививок. Получили второй компонент. 50 187 человек вакцинировались однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».