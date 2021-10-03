Ещё 268 человек заболели в Удмуртии коронавирусом

25 заболевших ковидом скончались за сутки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 268 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших 67 детей и 62 человека старше 65 лет. Также за сутки 332 человека выписали после выздоровления. 25 летальных случаев. Женщинам было 84, 66, 86, 71, 72, 83, 91, 66, 84, 78, 50, 76, 74 года. Мужчинам было 67, 46, 78, 74, 61, 80, 50, 73, 86, 61, 63, 65 лет.

Таким образом, на 3 октября в Удмуртии зарегистрировали 54 243 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 43 780 человек выздоровели, 2 101 умерли. Вакцинировались в республике 398 588 человек.