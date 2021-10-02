За сутки в Удмуртии коронавирус обнаружили у 261 человека

В числе заболевших — 67 детей.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии выявили 261 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лидером по числу заболевших вновь стал Ижевск — 146 случаев, следом идут Игринский район — 40 случаев, Шарканский — 16, Селтинский районы — 8. В Можге выявили 7 заболевших. По 6 — в Увинском, Можгинском и Кизнерском районах. По 4 человека заболели в Воткинске, Вавожском и Воткинском районах. По 3 — в Глазове и Балезинском районе. В Сюмсинском и Алнашском районах — по 2 случая. В Красногорском, Кезском, Юкаменском и Дебесском районах — по одному заболевшему.

В числе заболевших — 67 детей.

За сутки выздоровели 272 человека, а 25 скончались – 15 женщин и 10 мужчин. Женщинам было от 47 до 93 лет, а мужчинам — 46-81 год.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 512 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 398 588 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 327 273. При этом 45 093 человек привились «Спутником Лайт».