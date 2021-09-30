Селтинская райбольница получила новый рентген-аппарат и флюорограф

Также в помещениях проведён капитальный ремонт.

Селты. Удмуртия. Селтинская районная больница получила новый флюорограф и рентген-аппарат в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В больничных кабинетах прошёл капитальный ремонт. Техника уже установлена и готова к работе, осталось только дождаться получения необходимых документов.

По словам главврача больницы Алексея Иванова, старый аппарат для флюорографии ещё три года назад вышел из строя и не подлежал ремонту. В обновление нуждался и рентген. Техника особо нужна именно сейчас, когда выросла нагрузка из-за пандемии коронавируса.

С новыми аппаратами врачи смогут проводить до 60 исследований в день. Отметим, что в этом году Селтинская райбольница получила 4 автомобиля санитарного транспорта.