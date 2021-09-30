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Селтинская райбольница получила новый рентген-аппарат и флюорограф

11:30, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
Селтинская райбольница получила новый рентген-аппарат и флюорограф
11:30, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Селты\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#медицина\n#больницы
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Также в помещениях проведён капитальный ремонт.

Селты. Удмуртия. Селтинская районная больница получила новый флюорограф и рентген-аппарат в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В больничных кабинетах прошёл капитальный ремонт. Техника уже установлена и готова к работе, осталось только дождаться получения необходимых документов.

По словам главврача больницы Алексея Иванова, старый аппарат для флюорографии ещё три года назад вышел из строя и не подлежал ремонту. В обновление нуждался и рентген. Техника особо нужна именно сейчас, когда выросла нагрузка из-за пандемии коронавируса.

С новыми аппаратами врачи смогут проводить до 60 исследований в день. Отметим, что в этом году Селтинская райбольница получила 4 автомобиля санитарного транспорта.

11:30, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
92
0
#Селты\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#медицина\n#больницы
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