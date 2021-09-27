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Жители Удмуртии смогут задать вопросы специалистам по болезням сердца

10:40, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
Жители Удмуртии смогут задать вопросы специалистам по болезням сердца
10:40, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
267
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина
Фото: pixabay.com
267
0

Прямая линия с врачами состоится 28 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 28 сентября состоится прямая телефонная линия по болезням сердца со специалистами отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностическом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Жители республики смогут задать вопрос по теме «профилактика болезней сердца» с 09:00 до 15:00 по телефону 8 (3412) 68-37-86. 

Отметим, что в республике на учёте состоит 246,6 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для пациентов с кардиопатологиями и высоким риском тромбоза в Удмуртии продолжают работать 12 антикоагулянтных кабинетов, где проводится контроль показателя системы свёртываемости крови. С декабря 2020 года их посетили 700 человек.

10:40, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
267
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина
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