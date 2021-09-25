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За сутки в Удмуртии скончались 17 человек с подтвержденным коронавирусом

09:24, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
За сутки в Удмуртии скончались 17 человек с подтвержденным коронавирусом
09:24, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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Заболели 232 жителя.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 пациентов, болеющих коронавирусом, скончались. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 

Десяти умершим женщинам было от 58 до 96 лет, семи мужчинам — от 32 до 86 лет. 

За прошедшие сутки заболели ковидом еще 232 человека. 

Больше всего зараженных оказалось в Ижевске — 138 жителей. Также инфекцией заразились 24 человека из Воткинска, 10 — из Глазова, 9 — из Игринского района, 7— из Шарканского района, 6 — из Сюмсинского района. Еще диагноз подтвердился у 5 человек из Можги и Юкаменского района, у 4 — из Увинского и Воткинского районов, по три случая зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Можгинском и Якшур-Бодьинском районах, по два случая — в Кезском, Малопургинском, Селтинском районах, по одному случаю — в Глазовском и Вавожском районах. 

119 пациентов выздоровели. 

За время пандемии в удмуртии прошли вакцинацию 391 296 человек. Из них 323 413 получили второй компонент, 41 508 жителей поставили прививку с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт.

09:24, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация
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