За сутки в Удмуртии скончались 17 человек с подтвержденным коронавирусом

Заболели 232 жителя.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 пациентов, болеющих коронавирусом, скончались. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Десяти умершим женщинам было от 58 до 96 лет, семи мужчинам — от 32 до 86 лет.

За прошедшие сутки заболели ковидом еще 232 человека.

Больше всего зараженных оказалось в Ижевске — 138 жителей. Также инфекцией заразились 24 человека из Воткинска, 10 — из Глазова, 9 — из Игринского района, 7— из Шарканского района, 6 — из Сюмсинского района. Еще диагноз подтвердился у 5 человек из Можги и Юкаменского района, у 4 — из Увинского и Воткинского районов, по три случая зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Можгинском и Якшур-Бодьинском районах, по два случая — в Кезском, Малопургинском, Селтинском районах, по одному случаю — в Глазовском и Вавожском районах.

119 пациентов выздоровели.

За время пандемии в удмуртии прошли вакцинацию 391 296 человек. Из них 323 413 получили второй компонент, 41 508 жителей поставили прививку с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт.