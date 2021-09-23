Еще 230 жителей Удмуртии подхватили коронавирусную инфекцию

Скончались 18 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в числе новых заболевших коронавирусом оказался еще 61 ребенок. Всего же за сутки положительные тесты получили 230 человек, сообщает оперштаб республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, ковид подтвердился у 133 ижевчан, 14 жителей Камбарского района. В остальных районах Удмуртии выявлено менее 10 человек с коронавирусом. В Сарапуле зарегистрировали 13 заражений, в Можге — 11, в Воткинске — 10. В Глазове не подтвердился ни один случай.

Скончались 18 пациентов в возрасте от 44 до 93 лет. Выздоровели 295 человек. Вакцинировались 387 415 жителей Удмуртии.

350 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, 1 520 в состоянии средней степени тяжести, 6 533 чувствуют себя удовлетворительно.