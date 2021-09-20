Женщины Удмуртии смогут бесплатно пройти обследование на выявление рака груди

В некоторых случаях врач-онколог назначит бесплатное проведение маммографии или УЗИ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Республиканском клиническом онкологическом диспансере для женщин устраивают день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

25 сентября с 9:00 до 13:00 специалисты поликлиники будут бесплатно и без направления проводить осмотры женщин с целью ранней диагностики злокачественных новообразований молочной железы.

Каждая желающая может записаться на прием до 24 сентября с 17:00 до 19:00 по телефону 8(3412) 333-143 или в регистратуре онкологического диспансера. С собой обязательно нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

При необходимости врач-онколог может направить женщину на бесплатные дополнительные исследования, такие как маммография или УЗИ молочных желез.

Каждый год в Удмуртии регистрируется более 500 случаев заболевания раком груди. За 2020 год их было 558. Врачи отмечают, что выявление рака на ранних стадиях дает возможность благоприятного лечения, чем разросшаяся опухоль.

Чтобы вовремя выявить злокачественные новообразования молочных желез специалисты рекомендуют раз в год проходить осмотры в женских консультациях и у врача-гинеколога, раз в месяц самой обследовать молочные железы, а женщинам после 40 лет следует раз в 2 года проходить профилактическое обследование с рентгеновской маммографией.