В Удмуртии 228 человек заболели коронавирусом

Почти половина заразившихся – дети и пожилые люди.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразились 228 жителей. К утру 19 сентября диагноз подтвердился в том числе у 54 детей и 50 пожилых людей старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Ижевске заболели 135 жителей, 21 случай заражения COVID-19 выявили в Сарапуле, 11 – в Глазове, столько же в Алнашском районе. Также среди сельских территорий по заболеваемости лидируют Селтинский и Кезский район, где зарегистрировали по 8 инфицированных.

Для 7 женщин и 3 мужчин заболевание закончилось летальным исходом. Возраст умерших – от 51 года до 90 лет.

Всего с начала пандемии в Удмуртии с коронавирусом скончались 1 829 жителей. Число переболевших ковидом за все время распространения инфекции составило 50 885 человек.

Вакцинацию прошли 384 560 граждан, из них 319 196 получили полный курс прививок. 37 836 человек обезопасили себя с помощью однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».